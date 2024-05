Sonia Bruganelli disposta a "organizzare un casting" per trovare una fidanzata a Paolo Bonolis

Mentre si moltiplicano i gossip intorno a Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, l'opinionista dell'Isola dei famosi ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti sull'ex marito, Paolo Bonolis. La 50enne al settimanale Confidenze, ha ribadito che con il conduttore c'è un ottimo rapporto e non solo per i figli. I due, ad esempio, hanno continuato a fare vacanze insieme.

"Serve l’intelligenza per capire che quello che conta sono i rapporti tra le persone. E che gli affetti restano. Non puoi volere il male di qualcuno solo perché ha smesso di amarti. E non bisogna rovinare i ricordi belli”, ha sottolineato Bruganelli. È stata lei a prendere la decisione di interrompere il loro matrimonio, una decisione che Bonolis ha subito e accettato, come ha dichiarato più volte.

Sulla presunta relazione con il ballerino di Ballando con le stelle non ha rilasciato alcuna dichiarazione evitando così di commentare i gossip. Riguardo al ricostruirsi una nuova vita Bruganelli ha rivelato che farebbe di tutto per far sì che Paolo si innamori di nuovo: "Sarei felice per lui. Anzi, forse organizzerò un casting per trovargli una fidanzata". Al conduttore questa possibilità al momento non interessa, al Corriere della Sera recentemente ha dichiarato: "Ora sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio. Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia".