Bonolis-Bruganelli, come si dividono i beni di lusso (lanciando la frecciata a Totti e Blasi)

Si separano ma tra di loro non cambierà nulla, continueranno a essere mamma e papà per i figli, a fare le vacanze insieme: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli continueranno, anche, a darsi il bacio del buongiorno sulle labbra (ma l'ultimo bacio passionale non ricordano quando se lo sono scambiato). A raccontarlo sono proprio loro due in un'intervista a Vanity Fair, dopo che solo poche settimane fa avevano smentito la notizia della separazione data da Dagospia.

Al settimanale spiegano che nel loro divorzio non ci saranno terze persone, né amanti né avvocati: i due vivono in case separate già da tempo e probabilmente la loro routine 'da non più marito e moglie' è già rodata per questo motivo. In futuro entrambi affermano che l'affetto e il sentimento rimarranno immutati, "26 anni di vita insieme sono irripetibili", ma non potranno essere gelosi l'uno dell'altra e viceversa: "Nel momento in cui privi una persona di alcune cose necessarie per vivere, ci sta che se le vada a procacciare per la sua sopravvivenza. Non puoi pretendere che muoia", afferma Bonolis.

Ma parlando del loro equilibrio e del modo, così ponderato, in cui raccontano della separazione è scappata anche una battuta dal retrogusto pungente a Ilary Blasi e Francesco Totti. Da mesi il divorzio della conduttrice e dell'ex calciatore fa parlare tra tradimenti, orologi e borse e così alla domanda su come si riesca a non litigare per questi motivi Sonia Bruganelli lapidaria replica con "Ho le mie borse e i miei Rolex", mentre Bonolis specificando che lui preferisce "altre cose nella vita". Le loro parole sono abbastanza eloquenti e danno anche un'idea di come i due si divideranno i beni.

Bonolis e Bruganelli hanno poi precisato che smentita, con tanto di video girato in piscina, non è stata una mossa economica anche se Sonia ha scherzato affermando che Paolo non "vuole pagarmi gli alimenti" e Bonolis sfruttando l'ironia ribadisce: "Ha mangiato abbastanza. Lo diceva Woody Allen: quell’uomo sta morendo di fame per eccesso di alimenti". Poi Sonia ha aggiunto: "Hanno scritto cose che non esistono. Non ci saranno avvocati, alimenti, niente di tutto questo".