Sonia Bruganelli scrive al figlio, crisi con Paolo Bonolis?

Davide Bonolis compie 17 anni e la prima a fargli gli auguri in famiglia è la mamma, Sonia Bruganelli. La produttrice televisiva - che ultimamente preferisce le telecamere al dietro le quinte e che abbiamo visto quest'anno al Gf Vip nel ruolo di opinionista - scrive su Instagram una bellissima dedica al secondogenito avuto da Paolo Bonolis: "Ringrazio la vita che mi ha regalato l'unico uomo che riesce a farmi star bene solamente guardandomi - si legge nel post, accanto a una loro foto - Davide sei l'uomo della mia vita. Quando mi vedi in difficoltà accorri e questo da un senso a tutto. Ti amo".

Parole di mamma, che però gettano un'ombra di mistero sul matrimonio con il conduttore. La complicità tra madre e figlio è qualcosa di unico, è vero, ma a leggere il post un'altra domanda viene spontanea: "Non è Bonolis l'uomo della sua vita? Lui non riesce a farla stare bene con un solo sguardo? Di quali difficoltà parla?". (Errata corrige, le domande sono tre). Negli ultimi giorni sui social traspare una certa distanza tra loro, non solo dopo questo post. Lunedì il conduttore ha scritto una dedica a sua moglie risultata abbastanza ambigua, non tanto per il contenuto (dichiarava tutto il suo amore e la sua stima) quanto per l'indifferenza dimostrata da Sonia Bruganelli, che né ha commentato né messo un like. Aria di crisi? I rumors iniziano a serpeggiare e per il momento i diretti interessati non fanno niente per smentire pubblicamente. Voci di un momento difficile per la coppia erano già circolate recentemente e in quel caso fu lei a smentire a Verissimo: "Ora stiamo bene insieme in maniera molto adulta. Credo che Paolo sia il mio migliore amico. Forse lui vorrebbe più trasporto, romanticismo da parte mia. Io lo sono stata sempre poco e ora ancora di meno, per cui avverto di avere delle carenze nei suoi confronti e lo ringrazio perché lui mi aspetta, mi ha spettato quando ero giovane che maturassi, ora aspetta che mi rassereni di più con la vita. Però c'è".

Il post pubblicato da Sonia Bruganelli

La storia d'amore tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono conosciuti vent'anni fa. Trentasei anni lui, ventitre lei. All'epoca lui era un conduttore già affermato, lei una giovane professionista. Nel '97 hanno ufficializzato la loro relazione, nel 2002 è arrivato il matrimonio, da cui sono nati tre figli: Silvia, Davide e Adele. Il loro è un legame molto forte e di profonda fiducia, tanto da essersi concretizzato anche in un rapporto lavorativo: Sonia, infatti, gestisce la Sdl Tv, società che si occupa dei casting dei programmi condotti da Bonolis.