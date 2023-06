"Il malessere è iniziato anni fa": persone vicine a Bruganelli rivelano dettagli sulla separazione da Bonolis

L'annuncio della fine del matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis continua a tenere banco nelle cronache mediatiche di questi giorni. Dopo l'intervista con cui la coppia ha raccontato la decisione di separarsi, i commenti sulla scelta di ufficializzarlo adesso, a distanza di mesi dalle prime voci di crisi sempre seccamente smentite, si susseguono tra ulteriori precisazioni social e indiscrezioni su presunte dinamiche private a cui si aggiungono anche quelle riportate dall'ultimo numero del settimanale Oggi.

In un articolo a firma di Alberto Dandolo, giornalista del sito Dagospia che per primo lanciò la notizia della rottura tra il conduttore e la moglie, si legge che la coppia è definitivamente scoppiata sì, ma solo dal punto di vista coniugale: "Insieme continueranno a portare avanti il sodalizio artistico. Bonolis e Bruganelli stanno lavorando alla nuova edizione di Ciao Darwin, le cui registrazioni sono già iniziate (il programma andrà in onda su Canale 5 a fine settembre)" è il particolare che conferma i buoni rapporti tra i due, ormai ex da un punto di vista affettivo, ma comunque soci sul piano lavorativo.

Inoltre, stando a quanto riportato dal magazine, Bonolis e Bruganelli avrebbero deciso di mettere un punto alla loro storia lunga 25 anni "alla luce di alcune incompatibilità caratteriali che negli anni si sono acuite. Persone vicine a Bruganelli hanno raccontato di un malessere della coppia iniziato qualche anno fa" scrive ancora Dandolo che riporta anche una frase postata di recente su Twitter dalla produttrice. "Il rispetto post-relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi veramente" scriveva lo scorso 28 maggio Bruganelli: una riflessione che adesso appare ancora più densa di significato.