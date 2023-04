Bruganelli-Bonolis, voci di rottura: "Hanno smentito per questioni economiche"

Nonostante la smentita, le voci su una presunta crisi matrimoniale tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non si arrestano. Sul settimanale Oggi, le indiscrezioni tornano a raccontare della vita privata della coppia che sarebbe sul punto di lasciarsi dopo 21 anni. "Si vogliono bene ma non è più amore" si legge nella rubrica Non tutti sanno che dove si ricorda l'intervista della produttrice che qualche tempo fa aveva dichiarato come lei e il marito vivessero in case separate.

Dopo il video in cui il conduttore e la moglie hanno replicato ai rumors sulla separazione, la coppia si è trincerata nel silenzio per quanto riguarda la questione personale, facendosi vedere sì sui social ma solo per ragioni lavorative. Nessun riferimento ulteriore alla vicenda, dunque, ma secondo la rivista dietro a tale silenzio ci sarebbero motivi economici: "I diretti interessati smentiscono con forza", si legge, "ma è innegabile che una eventuale separazione li porterebbe ad affrontare un iter legale, per questioni economiche, assai complesso".

"Come finirà?" è la domanda che conclude il riferimento alla coppia che comunque continua a non affrontare più la questione tornata ancora una volta al centro delle cronache per via di un'intervista a Verissimo saltata all'ultimo momento.