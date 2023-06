Bruganelli e Bonolis pagati per rivelare la separazione? Una storia Instagram rivela tutto

Più che l'annuncio ufficiale della loro separazione, a far discutere molto in queste ore è la modalità con cui Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno deciso di comunicarla, ovvero con un'intervista rilasciata a Vanity Fair in uno studio di posa davanti a telecamere che hanno registrato il dialogo. Ammettere la fine del loro matrimonio così, dopo aver smentito per settimane ogni insinuazione in tal senso e aver tacciato come "sito di fregnacce" Dagospia che aveva diffuso l'indiscrezione, ha portato qualcuno a pensare che forse la coppia ha deciso di rivelare la situazione personale spinta da compensi economici. Un dubbio che oggi è stato sciolto dalla stessa Bruganelli in una storia Instagram.

"Nessun euro si è aggiunto al nostro già ingente patrimonio" ha scritto l'imprenditrice negando qualsiasi arricchimento dopo il racconto a Vanity Fair. Non casuale, inoltre, appare l'utilizzo del termine "ingente" che va nella direzione delle ben note provocazioni sullo stile di vita agiato suo e della famiglia tante volte ostentato con viaggi su aerei privati.

Sonia Bruganelli ha lasciato Paolo Bonolis

A chiarire, in parte, le motivazioni che hanno portato al divorzio è stato Paolo Bonolis: "Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito". "Non si può pretendere - ha aggiunto il conduttore a Vanity Fair - che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro". Parole che fanno capire da chi sia arrivata la decisione di interrompere il rapporto.