Sonia Bruganelli: "Paolo Bonolis si spacciava per ricco". Lui replica in diretta tv

La presenza di Sonia Bruganelli al GF Vip ha dato modo di raccontare al pubblico un piccolo retroscena sulla sua vita privata, da anni condivisa con il marito Paolo Bonolis. Nell’ultima diretta del reality, l’opinionista aveva raccontato come il consorte, per corteggiarla, all’inizio si sarebbe finto molto più ricco di ciò che era, millantando anche di essere proprietario di una barca.

"Quando ci siamo conosciuti, Bonolis ha millantato ricchezze pazzesche, parlava di case e ville… Per la prima vacanza insieme ha detto che mi avrebbe portato a Formentera su una sua barca pazzesca, e ci siamo stati, peccato che invece non fosse sua", ha sostenuto Bruganelli. Se lì per lì il dettaglio è passato in secondo piano travolto dalle dinamiche televisive, ieri ci ha pensato Bianca Berlinguer a tirare di nuovo fuori l’argomento, nel corso del suo talk Cartabianca di cui Bonolis era ospite.

La replica di Bonolis alla moglie

"Tua moglie, al Grande Fratello, ha dichiarato simpaticamente che all’inizio ti sei un po’ spacciato per più benestante di quello che eri. Le hai detto che la portavi su una grande imbarcazione, su uno yatch, ma non era tuo, bensì di un tuo conoscente", ha ricordato la giornalista di Rai2 a Paolo Bonolis per sollecitare una replica che puntuale è arrivata. "Per ogni pesce c’è l’esca giusta. Evidentemente poi la signora ha abboccato. Quindi ha funzionato…", ha commentato lui, suscitando la risata della conduttrice e chissà, magari anche della moglie stessa...