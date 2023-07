Bonolis-Bruganelli a Formentera insieme (dopo la separazione) per la prima estate da single

Quando Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato la decisione di porre fine al loro matrimonio avevano detto che poco o nulla sarebbe cambiato, che avrebbero continuato ad essere mamma e papà per i figli e che le loro vacanze di famiglia sarebbero continuate come se nulla fosse successo. Lo avevano detto e così stanno facendo come dimostrano le storie condivise da Sonia su Instagram.

Bruganelli, Bonolis, il figlio Davide, il giornalista Gabriele Parpiglia e Roberto Cenci, autore e regista televisivo - insieme ad altri amici - si trovano a Formentera tutti insieme proprio come ogni anno. Il gruppo di amici e familiari ha cenato in un noto ristorante dell'isola spagnola dove si sono poi scatenati al ritmo della musica dal vivo. Una serata spensierata e dedicata all'allegria e alla condivisione. I due ex non erano seduti vicini, ma Sonia con un video ha mostrato chiaramente che Paolo era lì con lei come a voler confermare che le loro non erano solo parole, ma una vera e propria promessa perché nonostante sia finito l'amore loro continuano ad esserci l'uno per l'altra.

Questa per i due è la prima vacanza da single, o meglio divorziati, e tutto sembrerebbe scorrere nel verso giusto come già aveva dimostrato la festa in occasione della fine delle registrazioni di Ciao Darwin organizzata lo scorso sabato.