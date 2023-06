È stata Sonia a lasciare Paolo Bonolis? Le dichiarazioni "sottili" di lui

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati, però poco o nulla cambierà nelle loro vite. Non dicono il "quando", lo ritengono superfluo perché continueranno a essere genitori e a "fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche". I due hanno fatto un racconto molto lucido di un rapporto che è cambiato e che sta cambiando.

Sonia: "Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia"

A chiarire, in parte, le motivazioni che hanno portato al divorzio è stato Paolo Bonolis: "Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito". "Non si può pretendere - ha aggiunto il conduttore a Vanity Fair - che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro". Parole che fanno capire da chi sia arrivata la decisione di interrompere il rapporto romantico.

Questa decisione della moglie lo ha fatto soffrire e no, "non è stato facile accettarlo". "Ero dispiaciuto, ovvio - spiega Bonolis -. Però non è pensabile che la vita degli altri debba per forza corrispondere sotto ogni aspetto alla tua. Se prende altre traiettorie e ha altri obiettivi, vanno considerati, soprattutto se parliamo di una persona alla quale si vuole bene". Queste parole hanno sorpreso Bruganelli che rivolgendosi al marito ha chiosato: "Non me le ha mai dette queste cose, voglio sentirle bene". "Hai voglia che le ho dette - ha prontamente replicato Paolo -. Per quanto si sia preso un impegno e si cerchi di adoperarsi affinché quell’impegno prosegua, se le forze interiori sono superiori a quelle esterne vanno assecondate, altrimenti proseguire può essere peggio che interrompere".

"Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia", spiega poi Bruganelli. L'opinionista del Gf Vip ha poi raccontato che dopo la morte di suo padre ha fatto molto affidamento su Paolo: "Ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente. Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze. Per esempio, Paolo è sempre stato molto romantico e molto passionale, al contrario di me che non lo sono affatto".

Neanche i loro figli si erano resi conto di quanto stava succedendo tra i due: "Perché Paolo è un padre e un marito meraviglioso. La cosa che mi ha sempre colpito di lui è la libertà che non ha mai tolto agli altri. L’ha insegnata ai nostri ragazzi, che sono cresciuti vedendoci attraversare litigi e difficoltà senza che il rispetto e l’amore venissero meno".