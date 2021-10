Sonia Bruganelli, la foto sexy nella vasca (e il dettaglio fetish)

Boom di commenti infuocati per l'opinionista del Gf Vip che si è immortalata in un momento di relax molto sensuale

Il weekend è sacro per Sonia Bruganelli, che approfitta di due giorni liberi per riprendersi dalle fatiche del Grande Fratello Vip, che la vede protagonista due volte a settimana. Impegnativo il ruolo di opinionista, ancora più spinoso quello di rivale della sua compagna di avventura, Adriana Volpe, con cui si accendono bagarre in continuazione, dentro e fuori lo studio. Così venerdì sera, subito dopo la puntata, la moglie di Paolo Bonolis è corsa a casa e si è rilassata con un bel bagno caldo davanti alla tv.

Nella foto, condivisa sui social, Sonia Bruganelli è in camera, ma quello che colpisce è il dettaglio super sexy: non è sul letto, tantomeno seduta in poltrona, ma immersa nella vasca da bagno proprio davanti allo schermo. Nel post consiglia una serie tv, 'L'uomo delle castagne', ma molti follower più che dal film sono colpiti da un altro dettaglio, i piedi. Nella penombra, infatti, si vedono i piedi di Sonia appoggiati sul bordo della vasca, infiammando la fantasia dei feticisti. Non tutti apprezzano, qualcuno critica, ma una sana invidia per quel magico - e sensuale - momento di relax mette d'accordo tutti.

La foto pubblicata da Sonia Bruganelli