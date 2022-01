Crociera in barca e cena di lusso. La giornata da sogno di Bruganelli e Bonolis a Dubai

Sentire la mancanza del Grande Fratello Vip mentre ci si sta godendo il lusso di Dubai è alquanto improbabile. Ed infatti Sonia Bruganelli, opinionista del reality show in "pausa vacanza" si sta rilassando tra le bellezze della città degli Emirati Arabi in totale spensieratezza, un po' sola, un po' con gli amici e, soprattutto, un po' con il marito Paolo Bonolis, che qui ha voluto riunire tutta la famiglia. Una vera e propria giornata da sogno quella vissuta ieri dall'imprenditrice, tra gite in battello e ristoranti di lusso.

Tante le foto immortalate sui social da Sonia, sempre pronta a condividere con i follower la fortuna della sua vita agiata. La giornata è stata all'insegna di una gita in barca, poi un giro nella città vecchia, la Old Dubai, e al momento del tramonto, infine, una prestigiosa cena in un locale patinatissimo in città: i prezzi sul menù toccano vette stellari, come dimostrato dalla "lista" pubblicata da alcuni ex clienti online, in cui si parla di (minimo) 100 euro per un semplice antipasto. Ma per la famiglia si fa questo ed altro: qui infatti Bonolis ha radunato non solo la moglie, ma anche i figli minori e maggiori, per godersi una serata senza pensieri in attesa di tornare in tv.

La pacchia però è ormai conclusa. Questa notte il volo di ritorno: domani Paolo è in onda con la nuova edizione di Avanti un altro, mentre Sonia è pronta a riprendere il suo posto sulla sedia degli opinionisti del Grande Fratello Vip. Con tanti indimenticabili ricordi nel cuore).