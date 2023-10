Sonia Bruganelli si schiera: il commento inaspettato su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati. I due da soli cinque mesi sono diventati genitori di Celine Blue, la loro separazione quindi è ancora più sofferta e difficile. Sophie ospite da Verissimo, di Silvia Toffanin, ha raccontato anche di alcuni tradimenti del compagno e di come l'ha scoperto. Alle dichiarazioni dell'ex Basciano ha replicato con una storia su Instagram in cui ha voluto precisare che quanto detto da Sophie non rispecchia la realtà e che ci sarebbero altri importanti dettagli che non sono stati detti. Lui però parlerà a tempo debito.

La loro separazione inevitabilmente è molto chiacchierata e sui social si possono leggere numerosi commenti a favore di Sophie e contro Alessandro. Tra le persone che hanno scelto di esprimere la loro posizione c'è anche Sonia Bruganelli che su X, ex Twitter, ha ricondiviso un tweet in cui è ben chiaro cosa pensi quella questione.

Il cinguettio è composto da un estratto del Gf Vip 3 in cui Ilary Blasi, che era la conduttrice, riferendosi a Fabrizio Corona tuonò: "Io quelli come te li sgamo da prima che iniziano a parlare". A ciò si aggiunge il commento: "Comunque io Basciano lo avevo già sgamato in tempi non sospetti e fui assalita dai fanatici della coppia, ben vi sta ve l’avevo detto". Le parole non sono state scritte da Bruganelli, ma il fatto che lei le abbia condivise non è un caso, anzi, significa che Alessandro non è mai piaciuto all'ex moglie di Paolo Bonolis e che si aspettava un tale epilogo della loro relazione.