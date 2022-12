Sonia Bruganelli, stoccata (con foto) agli hater: "Ecco cosa abbiamo costruito io e Bonolis"

Il legame tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis dura da anni. Nonostante le voci di crisi che insinuano una separazione mai ufficializzata ma fatta intendere dalle ultime dichiarazioni ("Sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con nostra figlia Adele. Dormire in camere separate è un segno di civiltà" ha raccontato la produttrice attualmente opinionista del Grande Fratello Vip), la loro storia procede, forte di una stima reciproca che ha portato a rafforzare nel tempo le basi della loro famiglia, allargata ma unitissima.

Ed è proprio con un riferimento a Stefano, il figlio che Bonolis ha avuto dal precedente matrimonio con la moglie americana Diane Zoeller, e alla moglie Candice Hansen che Sonia ha voluto ribadire la solidità del rapporto con Paolo. "Per chi ancora si chiedesse cosa abbiamo costruito io Paolo insieme, ecco qui" ha esordito Sonia a corredo della foto che mostra la nuora, moglie di Stefano, mentre tiene in braccia Sebastian, il loro primo figlio nato due mesi fa: "Candice mi manda questa meravigliosa foto di NOSTRO nipote Sebby" ha aggiunto, enfatizzando quel "nostro" con tanto di caratteri maiuscoli. E ancora: "Poi se vi chiedete ancora se io e Paolo dormiamo in camere separate o se viviamo ancora insieme… state pure fermi là". Il riferimento è evidentemente all'affettuso rapporto con i figli del marito, segno di una famiglia che si vuol bene al di là di ogni legame di parentela.