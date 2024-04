Bruganelli presto zia. La prima foto del pancino di Claudia Ruggeri di Avanti un altro, moglie del fratello di Sonia

Claudia Ruggeri, la supplente Miss Claudia del programma Avanti Un Altro, è incita. Il noto volto tv è sposata dal 2016 con Marco Bruganelli, fratello minore dell'opinionista dell'Isola dei Famosi Sonia Bruganelli. La lieta notizia è stata comunicata su Instagram con un post: la futura mamma ha condiviso lo scatto di un'ecografia con la didascalia "Ti aspettiamo". Immancabile il commento di Sonia: "Amore, zia ti aspetta".

Dopo pochi giorni dalla condivisione della gravidanza ecco che Claudia, che lo scorso anno si è laureata in Scienze e tecniche psicologiche, ha pubblicato il primo scatto in cui si vede benissimo il pancino. Nel selfie allo speccio, la showgirl 40enne è bellissima, raggiante e felice. Lei e Marco sono una coppia da moltissimi anni: prima di sposarsi nel 2016 sono stati fidanzati per 10 anni.

La parentela con Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis e conduttore di Avanti un altro, a volte è costata a Claudia Ruggeri l'accusa di essere arrivata in tv grazie a una raccomandazione. Teoria che lei stessa ha smentito seccamente: "Ho iniziato la gavetta prima di conoscere Bonolis e lavoro con lui da prima di fidanzarmi con Marco", aveva chiarito in un'intervista a Di Più Tv: "Paolo non rischierebbe mai di rovinare un programma per far lavorare un parente". La scorsa estate Ruggeri si è laureata in scienze e tecniche psicologiche.