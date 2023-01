Sonia Bruganelli: "Se potessi ruberei borse dai negozi. Quanto guadagno? Come un calciatore"

Occhi blu, capelli biondissimi, lingua tagliente. Ha iniziato la sua carriera come modella per fotoromanzi, oggi è non solo la moglie di Paolo Bonolis ma produttrice tv, imprenditrice e opinionista al Grande Fratello Vip. Lei è Sonia Bruganelli, un nome che fino a un paio di anni fa non ci diceva molto ma che, dopo il debutto davanti alle telecamere nel reality show condotto da Alfonso Signorini, si è fatta conoscere per il suo caratterino e quella continua voglia di provocare tutti. Oggi, Sonia, si è aperta in un'intervista con il Messaggero dove ha rivelato dettagli inediti sul sul passato, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa e ha ammesso qual è il suo rapporto con il lavoro da opinionista al Gf vip, con i soldi e anche cosa ne pensa di Chiara Ferragni.

"Non recito la solita parte della brava donna perfettina e gne-gne - ha subito specificato Sonia che ha anche lanciato una frecciatina alla sua "nemica tv" Adriana Volpe che, secondo lei, non ha saputo stare al gioco -. Da produttrice tv so che bisogna dare un valore aggiunto ai programmi, quindi da Signorini non faccio altro che assecondare la mia natura e dire quello che penso. Detesto il politicamente corretto, a me piace chi si sporca le mani".

Moglie di uno dei presentatori tv più popolari e amati dal pubblico, Sonia ammette di dovere tanto a lui ma si essersi saputa costruire una carriera grazie alle sue capacità perché per lei la paura di dipendere economicamente da qualcuno è sempre stata troppo grande.

Sonia, poi, ha affrontato il discorso Sanremo ammettendo che Amadeus non la inviterai mai sul palco dell'Ariston. Come mai? Colpa di un cattivo rapporto con il suo agente e sul caso Chiara Ferragni/beneficenza sembra avere le idee più che chiare: "Non ostento, non sono come Chiara Ferragni, che convoca conferenze stampa, certe cose (la beneficenza) si fanno in silenzio".

Un'opinione netta da parte di Sonia che ha poi anche ammesso quanto guadagna: "Quanto un calciatore, di serie B, anche se poi spendo i soldi di Paolo e i miei li accumulo". E sul tema elezioni, l'opinionista del Gf Vip ha ribadito: "Non ho votato Meloni ma Berlusconi", per poi svelare, a fine intervista, qual è il suo sogno proibito: "Romperei le vetrine di Hermès e Dior e ruberei tutte le borse. Che meraviglia".