Sonia Bruganelli rivela se è finita o meno con Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli, ospite a Verissimo, dopo tante polemiche e molti rumors sul divorzio con il marito Paolo Bonolis si è lasciata andare a qualche confidenza sulla sua vita privata, sulla sua carriera nel dietro le quinte della tv e sulle difficoltà di essere mamma di una figlia con una cardiopatia congenita. Siamo soliti vederla come una donna tutta d'un pezzo ma questa volta, Sonia Bruganelli ha mostrato il suo lato più tenero ammettendo di esseri costruita una corazza per proteggersi dal dolore, soprattutto dopo la nascita della figlia Silvia che soffre di disturbi neurologici.

"La maternità è iniziata per me in una maniera non facilissima e questo ha un po' cambiato tutti gli equilibri per cui ho costruito una corazza - ha ammesso Sonia -. E mi sono sempre mascherata dietro versioni di me più leggere o "fredde" di me, è un anestetizzarsi. Chi vive situazioni difficili tende poi a voler dare agli altri una versione di se riveduta e corretta".

Oggi, Sonia ammette di stare cambiando molto grazie anche al fatto che i suoi figli stanno crescendo rendendosi conto che può anche concedersi di essere un po' meno "dura". Poi ha parlato delle voci sul divorzio sottolineando che, quest'intervista non è slittata come si è detto sui giornali ma che era programmata esattamente per questo giorno.

La verità sulla crisi con Paolo Bonolis

Chiuso il capitolo figli, Sonia Bruganelli ha affrontato i petto il gossip che l'ha travolta in questi giorni sulla presunta separazione con il marito Paolo Bonolis ma le sue risposte sono state particolarmente enigmatiche senza sbilanciarsi troppo su una conferma vera e propria della rottura con Paolo.

"Non avrei mai fatto un annuncio in tv a Verissimo, non sarei mai entrata in studio per dire che mi separo, non è da me, sarebbe fantascienza" sono state le parole di Sonia che ha ammesso, poi, di aver reagito male al gossip che negli ultimi giorni l'ha travolta.

"Come ho reagito? La prima è stata di stupore perché non venendo da noi ci sono anche rimasta un po' male - ha ammesso Sonia -. Poi io e Paolo stiamo insieme da 25 anni, lavoriamo insieme da tanti anni, siamo una coppia forte dal punto di vista di anime e volontà di difendere la nostra famiglia quindi la prima cosa è stata quella di dimostrare che noi non ne sapevamo niente e adesso voglio sottolineare che qualsiasi scelta di una coppia sotto i riflettori non può prescindere dalla volontà di comunicazione dei diretti interessati. Che sia vero o no non si può decidere senza coinvolgere le parti. Fatecelo dire a noi quello che proviamo. Le cose nostre le conosciamo io e Paolo e nessun altro".

E così, con una risposta-non-risposta, Sonia non ha fatto altro che lasciare nel dubbio l'ipotesi di divorzio anche se, tra le righe, un accenno di verità di separazione è emerso.

.