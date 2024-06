Sophia Loren riappare in pubblico dopo anni: il video commovente

Sophia Loren è tornata a farsi vedere in pubblico. Lo scorso settembre aveva destato molta preoccupazione la notizia che l'attrice fosse caduta in casa, fratturandosi il femore e varie parti dell'anca, ma dopo una lunga e attenta riabilitazione, eccola in splendida forma ed elegantissima per le strade di Beverly Hills. Con un bastone da un lato e il braccio del figlio Edoardo Ponti dall'altro, la diva del cinema italiano è stata immortalata all'uscita del ristorante Cipriani e ha salutato con gentilezza e cortesia chi era felice di incontrarla, restituendo un sorriso e un garbo proprio di una classe che oltrepassa un fascino solo estetico.

Il 20 settembre l'attrice compirà 90 anni, ma cominceranno a breve le prime celebrazioni. Dal 7 al 13 giugno Cinecittà presenterà, al Lincoln Center di New York, Sophia Loren: la signora di Napoli, una rassegna di 13 film introdotta dal figlio e regista Edoardo Ponti che ha diretto la sua mamma in La vita davanti a sé, ultima grande interpretazione di Loren, per la quale ha vinto il David di Donatello come migliore attrice nel 2021.