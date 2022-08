Sophie Codegoni ad Avanti un altro perché raccomandata? Sonia Bruganelli chiarisce le cose

Sophie Codegoni è finita ad Avanti un altro perché raccomandata? Sembrerebbe proprio di no a sentire le parole di Sonia Bruganelli che ha difeso la correttezza del programma e dei suoi provini. Ma facciamo un passo indietro per capire meglio cosa è successo. È notizia di oggi che l'ex tronista di Uomini e Donne, ed ex gieffina, sarà la nuova Bonas nella prossima edizione di Avanti un altro, il programma di Paolo Bonolis che andrà in onda, il prossimo gennaio, su Canale 5. Se la news ha stupito, in positivo, molti fan dell'ex ragazza di Matteo Ranieri, ha fatto storcere il naso a tanti altri che hanno accusato la ventunenne di essere raccomandata e, di conseguenza, la responsabile del casting del programma, Sonia Bruganelli di fare raccomandazioni.

Non è passato molto tempo prima che la moglie di Paolo Bonolis abbia commentato la vicenda sul suo profilo Instagram negando di aver fatto alcun tipo di raccomandazione e, per mettere a tacere le voci, ha annunciato la pubblicazione del provino della Codegoni sulla pagina Instagram di Sdl Tv, il canale televisivo dedicato al backstage e ai casting dei programmi televisivi.

"Vi faremo vedere il provino di Sophie Codegoni per il quale è stata scelta per il nuovo ruolo di Bonas nella nuova edizione di Avanti un altro - ha specificato la Bruganelli per poi aggiungere, polemica - Questo perché molti di voi che sono fautori di un'Italia dove non esiste la meritocrazia ma esiste solo il clientelismo, pensano che Sophie non abbia fatto il provino e che sia stata scelta perché raccomandata. Non è così, Sophie mi è piaciuta, l'ho conosciuta, è una bellissima donna e vi voglio dire che se vi va di vedere questo provino, lo vedrete, se non vi va di vederlo e rimanere convinti che se non ce la fate a fare delle cose non sia per demerito vostro e scarsa volontà ma perché non siete stati raccomandati dalla persona giusta, mi dispiace per voi".