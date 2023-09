Sophie Codegoni rompe il silenzio sulla crisi con Alessandro Basciano: cosa sta succedendo

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono in crisi. A confermarlo è la stessa Sophie su Instagram. I due sono diventati genitori a maggio della piccola Celine Blue. Negli ultimi giorni si è parlato moltissimi della coppia, in molti avevano dato per certa la notizia che si fossero già lasciati o che comunque stessero attraversando un momento molto difficile e complesso.

Su Instagram non c'erano più le foto insieme, in aiuto a Sophie è arrivata la madre, Valeria Pasciuti, e questo è stato un campanello d'allarme non indifferente. Codegoni, che è particolarmente amata dalla sua community, ha deciso di rompere il silenzio e di spiegare una volta per tutte la verità.

"Da ieri leggo tante supposizioni, pensieri, prese di posizione completamente infondate e basate sul nulla", ha scritto Sophie. L'influencer però poi ha confermato che al momento lei e Basciano non stanno attraversando un momento sereno: "Amo condividere con voi i momenti belli e spensierati della mia vita perché credo che il social debba essere un posto leggero e positivo, tutti noi abbiamo i nostro problemi, momenti difficili e difficoltà da risolvere sia personali che di coppia e non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che stiamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia".

Infine le parole che fanno capire che almeno da parte sua tutto potrà risolversi nel migliore dei modi: "Tutti litigano, tutti fanno piccoli gesti stupidi ed impulsivi, ma state tranquilli perché con l'amore e la positività tutto si può risolvere. Ci tenevo a dirvelo perché sono davvero grata per tutto l'amore e il sostegno che ogni giorno mi date e ci date e non mi sembrava corretto far finta di nulla davanti all'evidenza".