Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori: la prima foto dall'ospedale

È nata la figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La coppia aveva condiviso un divertente video dalla clinica il 10 maggio e dopo due giorni i due neo genitori hanno potuto tenere tra le braccia Céline Blue, questo scelto per la bambina.

Su Instagram Sophie e Alessandro hanno condiviso una tenera foto in bianco e nero in cui l'influencer tiene tra le braccia la piccola e Alessandro le abbraccia, a corredo dello scatto una piccola dichiarazione d'amore per Céline: "Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato…mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline blue". Prima che la piccola nascesse Basciano nelle storie Instagram aveva scritto un messaggio rivolto a lei: "Céline non sai che t'aspetta! Ma tu non farci aspettare troppo.