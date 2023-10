Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati: "Sono successe cose molto gravi"

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati. Purtroppo la notizia non può essere definita un fulmine a ciel sereno poiché già da giorni si vociferava di una possibile crisi insanabile. Le prime avvisaglie potevano già essere carpite dalle storie Instagram di Sophie nelle quali si vedeva la giovane influencer fare il trasloco da sola insieme alla madre, Alessandro non era mai presente. Il sospetto che Codegoni stesse quindi andando in un'altra casa da sola era fondato.

A dare la notizia è stata la stessa Sophie su Instagram tramite un lungo messaggio in cui ha spiegato che se la relazione è finita è colpa di "molte cose gravi" successe e che hanno portato Codegoni a scegliere di lasciare il padre di sua figlia. Questa decisione è stata sofferta anche perché la piccola Sophie Blue è nata solo cinque mesi fa. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello nel 2021, lì dentro si sono innamorati e poi la loro relazione è continuata all'esterno, solo l'anno scorso Basciano aveva fatto la proposta di matrimonio a Codegoni sul red caret al Festival del cinema di Venezia.

Le parole di Sophie Codegoni che annunciano la fine della storia con Basciano

"Con profonda tristezza - scrive l'influencer 22enne - nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione".

"Non avrei mai pensato - si legge ancora -, purtroppo, che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto. Non è una scelta presa a cuor leggero ma inseguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina". Poi la rassicurazione a tutti i suoi follower: per un periodo potrebbe essere meno presente, ma lei continuerà a lavorare sui social: "Continuerò a lavorare attraverso i social cercando sempre di portare positività e il mio sorriso come ho sempre fatto e com'è giusto che sia. Al momento devo perdermi un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto. Non vi nego che davvero sono a pezzi. Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po' di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta. Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo".