Sophie Codegoni e Basciano pubblicano la prima foto della figlia: a chi somiglia?

"Ti guardo e ancora non ci credo. Sei la cosa più bella che la vita potesse donarmi". Così Sophie Codegoni, 21 anni appena, guarda stupita la figlia Celine Blue, che l'ha resa mamma per la prima volta. E, abbagliata dalla bellezza della piccolina, decide di condividere la sua prima foto con la platea dei suoi follower, ovvero un milione di follower che la segue sui social. La bimba è frutto dell'amore per Alessandro Basciano, 33 anni, conosciuto all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

"In queste poche ore mi hai fatto vivere così tanti emozioni che non sono in grado di spiegare a parole. Posso solo dirti grazie e prometterti che per te ci sarò sempre. Ti amo infinitamente", scrive ancora Sophie. Nello scatto che pubblica sul suo profilo, la bimba viene mostrata di profilo e dorme dolcemente con una cuffietta rosa in testa. A farle visita, nei giorni scorsi, è arrivato anche il fratellino Niccolò, avuto da Alessandro insieme all'ex compagna Clementina Dariu.

Céline Blue, nata venerdì mattina, è frutto di un amore giovane, sbocciato per l'appunto in occasione della sesta edizione del Grande Fratello Vip (nel 2021/2022). Mamma e papà si sono conosciuti proprio tra le mura di Cinecittà, dopo che entrambi avevano debuttato televisivamente a Uomini e Donne. Dopo il reality di Canale 5 la loro storia d'amore si è fatta sempre più seria: prima si sono presentati alle famiglie e poi sono andati a convivere. Indimenticabile la proposta di matrimonio sul red carpet del Festival di Venezia. Ora il bebè.