Sophie e Alessandro: le foto inedite fuori dall'ospedale che raccontano l'inizio di una nuova vita

L'inizio di una nuova vita, in tre. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano il 12 maggio sono diventati genitori di Céline Blue. Sono giorni di gioia ed emozione come hanno raccontato i neo genitori suo social. Per la piccola hanno organizzato anche una festa con palloncini e dolcetti rosa così hanno potuto scattare le prime, e ufficiali, foto da mamma e papà.

Il settimanale Chi però ci regala gli scatti di Sophie e Alessandro fuori dall'ospedale Santa Caterina: insieme nel mondo per la prima volta con la loro bimba. I due arrivano all'auto e prima di salire si scambiano un tenero bacio. Lei 22, lui 33 anni si sono conosciuti circa un anno e mezzo fa dentro la casa del Grande Fratello e da quel momento non si sono più lasciati e anzi presto si sposeranno: indimenticabile fu la proposta di matrimonio di Basciano sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

Tra le foto inedite anche la mongolfiera di cotone sulla quale è stato ricamato il nome di Céline Blue e che è stato portato all'ospedale.