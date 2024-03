Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno di nuovo insieme: pace fatta dopo i tradimenti?

Sophie Codegoni, 23 anni, e Alessandro Basciano, 34 anni, stanno provando a ricostruire la loro famiglia. Il loro amore è nato sotto i riflettori del Grande Fratello Vip nel 2022, poi la proposta di matrimonio sul red carpet del Festival del cinema di Venezia, poi la nascita della loro bimba, Celine Blue. Un momento bello dopo l'altro, la gioia di stare insieme e poi sono arrivati i primi problemi. Nell'estate 2023 le prime avvisaglie, poi la crisi, l'allontanamento e infine l'addio. Sophie ha accusato Alessandro di averla tradita, di essere stato spesso molto brusco e che l'ha molto spaventata. Accuse che Basciano ha sempre respinto definendole non veritiere.

Da mesi si parla di un loro possibile riavvicinamento romantico, ma la stessa Sophie il 14 febbraio aveva spiegato che no, non si trattava di un ritorno d'amore. Avevano riniziato a frequentarsi per il bene della figlia niente di più, ma dalle foto pubblicate dal settimanale Chi i due sembrano molto affiatati. Hanno trascorso una giornata al luna park, con loro era presente anche la mamma di lei, Valeria. Hanno giocato con la bambina e si sono concessi anche qualche giro sulle giostre. Chissà se il tempo riuscirà, davvero, a far guarire tutte le ferite.