Dopo la crisi e i tradimenti Sophie Codegoni e Basciano ci riprovano: le foto in vacanza con la figlia

Sophie Codegoni è in vacanza a Sharm El Sheikh insiem alla figlia Celine Blue. Negli stessi giorni si trova lì anche il suo ex, padre di sua figlia, Alessandro Basciano per alcuni impegni di lavoro. Controllando i loro profili social però si comprende ben presto che i due trascorrono molto tempo insieme. Safari nel deserto, soggiorni sulla spiaggia e molto altro. Mai però una foto in cui i due si mostrano insieme. Dopo il caos scoppiato pochi mesi fa quando Sophie accusò Alessandro di averla tradita, di essere stato spesso molto brusco e di averla molto spaventata - accuse che Basciano ha sempre respinto definendole non veritiere - tra i due sembrerebbe essere tornato il sereno.

Sophie su Instagram, prima di postare le immagini del viaggio, aveva condiviso gli step di un nuovo trasloco (Codegoni dopo la separazione da Alessandro era andata a vivere da sola con la sua bimba): l'ipotesi più chiacchierata riguarda una nuova convivenza tra i due. Ma al momento nessuna conferma è stata data dai diretti interessati che continuano a 'nascondersi'.

Chi ama, ma anche chi ha molto criticato la coppia, sta chiedendo a gran voce, nei commenti sotto ai post dei due, che escano allo scoperto: "Non capisco il senso di postare foto uguali e non dire che sono insieme", ha scritto qualcuno e ancora: "Sophie… esci Basciano!". Qualcun altro ha invece scritto che i due non si mostrano per vergogna, perché dopo tutto quello che si sono detti è meglio che stiano ancora un po' nell'ombra. Chissà se i due alla fine della vacanza romperanno il silenzio.