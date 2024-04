Ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La foto inequivocabile

Sophie Codegoni e Alessandro basciano sono tornati insieme. Ormai è (quasi) ufficiale. Ricordate quando i due influencer litigavano continuamente in tv alternando le loro ospitate a Verissimo per accusarsi l'un l'altro? Beh, quei tempi sono lontani dato che sembra proprio ci sia stato un ritorno di fiamma tra i "Basciagoni". Dopo il caos mediatico, i duri attacchi vicendevoli, le accuse di violenza, quelle di tradimento, i pianti disperati a favore di telecamera e le ripicche reciproche è tornato il sereno in casa Codegoni-Basciano, il tutto per permettere alla loro figlia Céline Blue che non ha ancora compiuto un anno di età, di avere una famiglia unita.

Sophie e Alessandro, infatti, per la prima volta dall'inizio della loro relazione - che ricordiamo è nata tra le mura della casa del Grande Fratello Vip - hanno deciso di tenere la loro vita privata lontana dai riflettori e vivere il loro ritorno di fiamma di nascosto. Ma si sa, nell'era dei social è difficile non farsi paparazzare, nel bene o nel male.

Ed è così che l'esperto di gossip Alessandro Rosica è venuto in possesso di uno scatto dei due, pizzicati insieme negli Stati Uniti dove stanno facendo una vacanza tra festival di musica e relax nei più bei resort di Los Angeles. Sophie, infatti, nelle sue stories Instagram non ha nascosto di trovarsi a L.A. per il Festival Coachella, così come continua a postare foto che la ritraggono con outfit mozzafiato mentre passeggia tra le strade californiane. Dal suo profilo Instagram, però, non ci sarebbe traccia di Basciano ma noi sappiamo che lui è con lei.

La foto inequivocabile postata da Rosica, infatti, fa vedere il dietro le quinte di questa vacanza che i due stanno facendo insieme. E basta spulciare il profilo Instagram di Basciano per trovare tutti gli indizi che i due sono nello stesso posto e di certo non come amici.

Sembra proprio che i due non vogliano ancora mostrarsi insieme o, forse, stanno solo aspettando di poter fare un annuncio televisivo del loro ritorno di fiamma. Andranno presto a Verissimo? Staremo a vedere ma qualcosa ci dice che presto li vedremo nel salotto di Silvia Toffanin.