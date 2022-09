Basciano e Codegoni: la proposta sul red carpet a Venezia e la critica del giornalista inglese

Per qualche minuto i riflettori del Festival del Cinema di Venezia, allestiti per il red carpet del film The Son, sono solo per Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. La coppia di Influencer nata - sotto altri riflettori - nella casa del Grande Fratello Vip ha lasciato tutti senza parole: mentre si stavano facendo fotografare ecco che Basciano si inginocchia, tira fuori dalla tasca la custodia con dentro il solitario e le fa la proposta di matrimonio.

Sophie tra la stupore e forse un po' di consapevolezza risponde di sì. Abbracci e baci, in questo modo quasi tutto il mondo ha parlato di loro, ma non tutti ne hanno parlato bene. Come accennato la serata di ieri era dedicata al film The Son con Hugh Jackman una pellicola non proprio romantica, anzi parla di depressione, problemi mentali, parla di un padre che cerca in ogni modo di stare vicino al figlio senza però ottenere risultati soddisfacenti. Insomma un film tragico, non certo il contesto giusto per una proposta di matrimonio, questo è quello che pensa il giornalista inglese Jack King che dall'alto dell'umorismo british tira una bella frecciata a Basciano, che infatti si è sentito colpito e ha risposto.

Su Twitter King ha scritto: "Not an Italian influencer proposing to his girlfriend on the red carpet of The Son, a deeply bleak movie about clinical depression" ovvero "Non un influencer italiano che propone alla sua ragazza sul red carpet di The Son, un film profondamente cupo sulla depressione clinica". Alessandro ha replicato: "La proposta non è legata al film, caro Jack", con ben tre emoticon che sbadigliano. Che dire, visto che la proposta è stata così in pompa magna non ci resta che aspettare e vedere come sarà il matrimonio vero e proprio, potrebbe essere durante la Milano Fashion Week del prossimo anno.