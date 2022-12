Sophie Codegoni e Alessandro Basciano svelano il sesso del loro bebè

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno annunciato il sesso del loro bebé. Maschietto o femminuccia? La coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip ha scoperto, nello studio di Verissimo, di aspettare una bambina. I due futuri genitori accoglieranno, tra cinque mesi, una bimba e sono più innamorati ed emozionati che mai. Quella che sembrava una storia destinata a spegnersi, dopo la fine del reality show dove era nata, è, invece, non solo durata ma ha anche portato la 21enne, ec tronista di Uomini e Donne a diventare mamma per la prima volta.

"Ho scoperto di essere incinta a fine settembre - ha rivelato Sohpie -. Ora sono al quarto mese mesi, io sono ancora inclredula, sono alla 16 settimana avanzata, è stato tutto molto veloce e allo stesso tempo tutto molto intenso. La nostra storia è tutta destino. Durante una visita ginecologica mi dissero che avrei fatto tanta fatica a rimanere incinta e che avrei rischiato di non farcela e, invece, è arrivato presto e nel momento più inaspettato ma anche più giusto. Abbiamo la nostra casa, il nostro lavoro".

Anche Alessandro, già padre di un bimbo, ha voluto sottolineare quanto sia felice di diventare papà bis, soprattutto di una femminuccia e ha raccontato un aneddoto sconosciuto su come lui e Sophie hanno scoperto di diventare genitori.

"La prima volta Sophie mi ha fatto uno scherzo - ha raccontato Alessandro -. Un giorno eravamo nel dubbio e lei mi fa uno scherzo con il test di gravidanza, facendomi credere che fosse incinta ma non era vero. Poi la seconda volta, quando mi ha messo davanti il test di nuovo non ci credevo, invece, stavolta era realtà"

Basciano ha anche raccontato di aver "puntato" Sophie ancora prima di entrare nella casa del Gf Vip e di aver accettato la proposta di Alfonso Sigonrini solo per lei, specificando; "Sono entrato al Gf solo per portarmi a casa Sophie, e così è stato".

E sulla sua proposta di matrimonio a Sophie, nozze per il momento accantonate per questa gravidanza inaspettata, Basciano ha voluto chiarire le cose e mettere a tacere le polemiche: "Volevo renderla la ragazza più felice sulla faccia della terra con questo gesto, lei pensava fossi inciampato, ma ho pensato di renderla felice, era un gesto d'amore, so che non era il contesto il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia ma era un gesto d'amore, non ho fatto del male a nessuno".