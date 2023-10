Sophie tradita da Basciano (a cinque mesi dal parto)? Lei in lacrime: "Ci sono tante cose che non sapete"

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati ufficialmente. Da settimane sulla coppia aleggiava l'ombra della crisi ed è stata proprio Sophie a confermare che la loro storia era finita. Nessun matrimonio, basta convivenza (nei giorni precedenti all'annuncio Sophie aveva mostrato gli scatoloni e la madre che l'aiutava a sistemare le sue cose nel nuovo appartamento) e la consapevolezza che dovranno crescere una figlia, nata solo cinque mesi fa, insieme ma separati.

Codegoni è tornata a parlare della questione nell'ultima puntata di Casa Chi e non ha potuto trattenere le lacrime quando è stato toccato il tema tradimenti. "Non so bene è un momento brutto, bruttissimo, ma menomale che lavoriamo, mi svago, ho la mia bambina che mi fa star bene... Si va avanti. Non è il periodo più bello della mia vita, ma non bisogna permettere a nessuno di toglierti quella magia che regala il lavoro". "Se sto a casa da sola sto troppo male - aggiunge poi l'ex gieffina che proprio nella casa più spiata d'Italia si era innamorata di Alessandro -, sono andata dal parrucchiere, esco con la bambina".

Poi ecco che il dolore inizia a segnare il suo volto e la voce inizia a rompersi per colpa del pianto: "Vorrei dire, ma non posso farlo, che non ci sono di mezzo terze persone, ce ne sono e ci sono anche tante cose che non si sanno... Non è facile ci sono tante cose che non si sanno", ha ripetuto Sophie con gli occhi bagnati dalle lacrime.

La replica del padre di Alessandro e del suo manager

Poche ore dopo l'annuncio di Sophie Codegoni, Benjy Costantino, manager Basciano è intervenuto e su Instagram ha scritto: "Abbiate rispetto per un momento così delicato!! Il tempo è galantuomo, sempre…", lasciando intendere che (forse) non sono completamente imputabili a Basciano le "colpe" della fine di un rapporto che aveva fatto sognare migliaia di followers. Alle parole di Costantino si sono aggiunte quelle di Beppe Basciano, il padre di lui, che invita al silenzio “da parte di tutti, le polemiche di chi ha ragione o torto non servono. Grazie".