Sophie e il tenero video di Alessandro con Céline Blue

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno scoprendo la gioia dell'essere genitori, Alessandro è già padre di Niccolò, il figlio nato dalla relazione con la modella Clementina Deriu, ma per Sophie Céline Blue è la prima figlia. Un mondo nuovo tutto da scoprire, impegni, ritmi che cambiano in base alle necessità della piccola. Ma tra un cambio pannolino e una poppata non mancano, ovviamente, i momenti di coccole come quello ripreso da Sophie. Céline era sdraiata sul fasciatoio e Basciano le stava baciando i piedini, la piccola solleticata sorrideva felice. Attimi che scaldano il cuore.

In una recente intervista Alessandro ha parlato delle sensazioni provate durante il parto, quando ha visto per la prima volta la piccola e anche di come Niccolò sia felice e premuroso nei confronti della sorellina. Durante l'intervista Sophie ha poi parlato del regalo che il compagno le ha fatto: una borsa, lei però avrebbe preferito un anello, magari con tre gemme da indossare insieme all'anello di fidanzamento.