Sophie Codegoni e Alessandro Basciano "beccati" durante le effusioni in spiaggia

Dalla Casa del Grande Fratello Vip alla spiaggia. Passione a gonfie vele tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ex concorrenti del reality show tutt'ora innamorati. "Voglia di mare e non solo", scrive il magazine Nuovo, nel numero in edicola questa settimana, mentre li immortala alle prese con effusioni sul bagnasciuga.

In gita al largo delle Baleari Alessandro Basciano dà libero sfogo alla passione per la fidanzata: la bacia, poi saggia la consistenza del lato A e quindi passa a quello B. Una vacanza all’insegna dell’allegria e della passione. Basciano non riesce a staccare le mani di dosso dalla fidanzata Sophie. I due si sono conosciuti al Grande fratello vip e la scintilla è scattata subito. Nella coppia non sono mancati alti e bassi, causati dal carattere fumantino di lui. Lei, dal canto suo, è riuscita ad instaurare un buon rapporto anche con Nicolò, il figlio di lui avuto da una precedente relazione. Quando il programma si è concluso, sono andati a vivere insieme e non si sono più lasciati.