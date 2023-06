Alessandro Basciano parla per la prima volta della suocera: la confidenza inaspettata

Il 12 maggio Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori. La piccola Celine Blue ha illuminato le loro vite e anche quella dei nonni, in particolare quella di Valeria Pasciuti, la mamma di Sophie. Le due sono molto legate e la neo-nonna spesso è andata nella casa della figlia e del compagno per aiutarli in questi primi mesi. La coppia ha concesso un'intervista a Chi nella quale i due si raccontano e parlano dei progetti futuri: Alessandro sta avendo sempre più successo come deejay, mentre Sophie sta costruendo la sua carriera televisiva e punta ad avere un programma tutto suo.

Tra le varie confessioni anche una dichiarazione inaspettata di Basciano sulla suocera che a quanto pare è una presenza molto costante nella vita non solo di Sophie: "La suocera è la mia croce e delizia - afferma l'ex vippone -, ci amiamo e scontriamo. A volte chiedo delle cose a Sophie e mi risponde lei... Del resto, è molto protettiva nei confronti di Sophie, è anche la sua migliore amica, stanno tre ore al telefono, ci sta. L'importante anche però è trovare il proprio equilibrio, sennò a fine giornata mi chiedo con chi sono stato, se con Sophie o con Valeria".

Proprio un messaggio di Valeria aveva fatto preoccupare i fan della coppia dopo che erano circolate delle voci sul fatto che i due fossero in crisi, la donna aveva condiviso su Instagram una frase enigmatica che sembrava fosse legata proprio al momento che stava vivendo la figlia con il compagno.