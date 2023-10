Sophie Codegoni da Silvia Toffanin dopo l'addio a Basciano, il post di Verissimo: "Momento delicato"

Sophie Codegoni racconterà la sua verità sulla fine della relazione con Alessandro Basciano nell'intervista a Verissimo in onda sabato 14 ottobre. "Vorrei dire, ma non posso farlo", aveva detto l'influencer in lacrime solo qualche giorno fa, quando a Casa Chi si era fatto riferimento a presunti tradimenti subiti da parte del compagno padre della figlia nata appena cinque mesi fa: "Ci sono anche tante cose che non si sanno... Non è facile". Ma se fino a ora non è stato semplice raccontare l'accaduto, sarà nel salotto televisivo di Silvia Toffanin che arriverà la verità della 22enne, come anticipato dallo stesso account social del programma di Canale 5 che annuncia la sua presenza: "Lei sta affrontando un momento delicato: sabato a #Verissimo tutta la verità di Sophie Codegoni".

Al momento la vicenda sentimentale della coppia nata al Grande Fratello non è chiara. Sia Sophie Codegoni che Alessandro Basciano riportano versioni diverse sulla rottura della relazione che non è mai arrivata alle nozze nonostante la clamorosa proposta arrivata sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia lo scorso anno. A ufficializzare la fine della relazione è stata lei che ha parlato di "cose gravi" che avrebbero indotto la decisione: "Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto". Poi è toccato all'ex compagno che, con una foto che lo ritraeva in ospedale (senza dare spiegazioni sulle motivazioni del presunto ricovero), ha assicurato di non aver mai tradito Sophie: "La rottura è dovuta a una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento", ha scritto sempre sui social. Ora a parlare per prima della sua vita privata sarà la 22enne che, si immagina, non tralascerà dettagli su cui Basciano avrà modo di tornare e controbattere in qualche modo.