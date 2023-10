Sophie Codegoni e l'addio con Basciano: "Mi ha tradita. Mi diceva cose orrende, non mi ha mai amato"

"Ho deciso di chiudere la relazione 5 giorni fa, dopo tanti sbagli". Sophie Codegoni rompe il silenzio sulla fine della sua relazione con Alessandro Basciano e a Verissimo, dove solo qualche mese prima era stata con lui e aveva scoperto il sesso della loro bambina, svela tutti i motivi che l'hanno portata a chiudere la relazione con l'ex gieffino.

Sono parole pesanti quelle che emergono dal racconto di Sophie Codegoni, parlano di tradimento ma anche di manipolazione e di una grandissima mancanza di rispetto. L'ex tronista ripercorre quanto accaduto nell'ultimo periodo: "Già da un mesetto le cose non andavano bene - spiega Sophie - la nostra crisi parte da quando io scopro una chat ambigua con una sua ex. Di segnalazioni ne ho avute tante, la prima quando ero al nono mese di gravidanza. Lui è molto bravo a raccontare la sua verità. Mi diceva non sei una brava donna, una brava mamma perché tu esci e lasci a casa tua figlia ma proprio per il bene della nostra famiglia sono andata oltre dicendomi: cambia". Una serie di gesti e brutte parole: "Mi sentivo sbagliata, mi sono annullata e sono convinta che lui non mi abbia mai amata. Questo non è amore".

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata proprio pochi giorni fa, Basciano racconta a Sophie di essere stato a Ibiza per lavoro e di sapere che usciranno delle foto con una ragazza su una lounge, una turista che le chiedeva delle informazioni ma gli scatti che sono arrivati poi a Sophie era inequivocabili a maggior ragione perché quella stessa ragazza ha poi contattato Sophie e le ha raccontato di aver passato tre giorni a Ibiza con lui: "Le ha pagato i voli, le diceva non postare nulla perché la sua ex è pazza e le creava problemi con la bambina". Sophie è un fiume in piena ma davanti all'evidenza Basciano nega.

Ma ci sarebbero a monte altri episodi che hanno portato l'ex tronista a questa scelta sofferta: "La cosa per me più grave è questa - spiega - ma ci sono state altre cose come quando ero in sala parto, dilatata di 7 cm e lui mi dice ti mando tua mamma perché ho sonno". A questo si aggiungono dei gesti plateali, come la proposta di matrimonio sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia e poi tra le mure di casa nemmeno la guardava in volto.

La giovane mamma cerca di guardare avanti per la sua bambina, ma una cosa è certa, di Basciano non ne vuole più sapere. E sul presunto malore di Basciano dopo la rottura racconta di crederci poco. "Sono stata contattata dall'ospedale perché lui mi ha fatto chiamare" spiega Sophie. Appurato il fatto che non si trattasse nulla di grave Sophie se n'è tornata a casa dalla sua bambina e dai suoi affetti.