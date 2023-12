Soffia le candeline e le prendono fuoco i capelli: paura al compleanno di Sophie Codegoni

Oggi, 22 dicembre, Sophie Codegoni compie 22 anni. Per l'occasione i suoi amici le hanno organizzato una festa a sorpresa, ieri sera, con tanto di torte e candeline soffiate allo scoccare della mezzanotte. La festa però è stata costellata da una serie di incidenti.

Codegoni sapeva solo che avrebbe fatto serata insieme a qualche amica, ma mai si sarebbe aspettata una cena con tutte le persone a cui tiene di più. Con indosso un abito rosso, in perfetto spirito natalizio, si è presentata al ristorante e appena entrata nella saletta riservata per la sua festa è scoppiata a ridere di gioia. Un bellissimo sorriso le si è stampato in volto.

La 23enne però in preda all'emozione, nel momento del fatidico soffio sulle candeline, non si è resa conto di aver avvicinato troppo i capelli alla fiamma e così si è bruciata qualche punta. Per fortuna le fiamme si sono spente subito e l'incidente non si è trasformato in tragedia. Meno fortunata è stata una delle tre torte che erano state preparate per la festa. Quella che Codegoni ha preso in mano, per farsi scattare una foto, si è rovinosamente schiantata sul tavolo. Una festa movimentata ma che ha sicuramente reso felice Sophie che da alcuni mesi è diventata mamma e sta crescendo Celine Blue da sola, dopo la separazione da Alessandro Basciano.