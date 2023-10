"Ho iniziato a 16 anni, mi sono distrutta": Sophie Codegoni e la verità sui ritocchini

"Ho fatto una testa enorme ai miei genitori per rifarmi le labbra perché le avevo piccolissime e avevo questa leggera asimmetria, le volevo sempre più grandi, le volevo sempre più belle e quindi ho iniziato invece che farle una volta ogni sei mesi, una volta ogni due o tre", Sophie Codegoni fa mea culpa a È sempre Cartabianca il programma di Bianca Berlinguer su Rete 4 che ieri sera si è occupato di chirurgia estetica.

L'influencer, che a maggio è diventata mamma per la prima volta, ammette di aver sbagliato e molto: "Mi sono distrutta" confessa. "Lo le vedevo piccole" dice riferendosi alle sue labbra che erano tutt'altro che piccole e sulle quali usava anche dei filtri per ingrandirle. Poi si è resa conto di quello che aveva fatto e ha deciso di tornare indietro sottoponendosi a due trattamenti per ridurre il volume.

Le labbra non sono l'unica cosa che ha ritoccato: "Avevo un seno molto bello, ma non era perfetto, non era come lo volevo io e pensavo che la chirurgia potesse renderlo come lo volevo... E quindi l'ho rifatto". Sophie che riconosce di essere una bella ragazza ha 22 anni e rispondendo alla domanda "Cosa scatta nella mente di una ragazza bella che però non si piace?" con grande sincerità parla di come i social abbiano influito: "Il mio canone era Bella Hadid, volevo l'occhio tiratissimo, guardavo Instagram e pensavo 'no lei non la guardo perché è troppo bella'. Nasceva una sorta di competizione con tutto quello che vedevo. Ringrazio il cielo che ho cambiato canone, mi piace un canone molto più reale".

Oggi se potesse tornare indietro non commetterebbe gli stessi errori e per questo "dico ragazze calme, aspettate, abbiamo una vita davanti, hai 16 anni? Aspetta".