Sophie Codegoni, la figlia compie un anno. Il messaggio al vetriolo della sorella di Alessandro Basciano

Il 12 maggio la figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano festeggia il suo primo anno di vita. Per l'occasione è stata organizzata una festa a tema Masha e Orso: immancabile il dress code rigorosamente rosa. A farlo sapere è stata Sophie con una storia su Instagram.

Nonostante Sophie e Alessandro stiano vivendo, forse, un riavvicinamento dopo la separazione burrascosa degli scorsi mesi, non è chiaro se celebreranno la piccola insieme. A far sorgere il dubbio che però tra i due sia riscoppiata la crisi è una storia della sorella di Basciano, Giorgia Nicole, che su Instagram ha fatto gli auguri alla nipotina lanciando una frecciata a Codegoni. "Tanti auguri piccolina di Zia. Anche se ti ho visto solo quando eri piccina e né io né la mia famiglia siamo stati invitati al tuo primo compleanno. Sarai sempre nel mio cuore", queste le parole di Giorgia Nicole che chiariscono come tra le due famiglie non scorra buon sangue. Solo quando Sophie condividerà le immagini della festa capiremo se tra lei e il padre di sua figlia è tornato il sereno. Intanto crescono i dubbi.

Su Instagram anche Basciano ha fatto gli auguri alla figlia: "La gioia, l'amore, l'emozione di viverti ogni giorno, buon primo compleanno dal tuo papà". Sophie ha invece condiviso un video con questa didascalia: "Buon compleanno vita mia. Come vola il tempo,1 anno di te..1 anno di noi. Mi hanno sempre detto che l’amore per un figlio è qualcosa di così forte che non si può spiegare e da quel 12 maggio 2023 ne ho avuto la conferma. Ricordo ancora la mille paura e le mille domande che mi facevo la prima volta che ti vidi...ma giorno dopo giorno tu mi rassicuravi con i tuoi occhioni grandi grandi e in un attimo mi facevi sentire la mamma che ho sempre sognato di essere. Sei speciale amore mio,così dolce e solare che riesci a strappare un sorriso a tutte le persone che stanno vicino a te...sei la bambina che ho sempre desiderato. Ti prometto che sarò sempre al tuo fianco, pronta a condividere con te ogni traguardo e ogni emozione. Grazie per aver reso la mia vita cosi meravigliosa. Ti amo oltre a tutto".