"Tieni tua figlia come una modella": Sophie Codegoni criticata per le foto a Cèline Blue

Il 12 maggio è nata la figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Cèline Blue, questo il nome della bimba, è già molto presente sui social tra storie e post condivisi dalla neo mamma. Ma a suscitare non poche critiche non solo la scelta di condividere così tanti scatti della piccola, ma soprattutto il fatto che sia diventata la modella della sua collezione di abiti per neonati. Magliette, fasce con grandi fiocchi, pantaloncini di cotone, salopette e anche calzini.

In particolare sotto l'ultima foto postata su Instagram, nella quale si vede Cèline con addosso un completino a righe, si possono leggere dei commenti in cui Sophie viene criticata per aver trasformato la bambina che non ha neanche un mese in una modella. In altri viene accusata di star facendo soffrire il freddo alla piccola: "Guarda la pelle delle gambe e delle braccia, è vestita poco", le recrimina qualcuno. "Tutto molto bello ma come l'altra volta non vedi come ha le gambe e braccia sente freddo", "Ma tu questa bambina la tieni per fare la modella così piccolissima" e ancora "Creatura è bellissima ma ha freddo, povera piccola coprila e mettile una copertina sulle gambe…. Hai tempo di pensare alla tua collezione lei non è una modella è una normalissima bimba bellissima". Oltre alle critiche però sono molti i commenti positivi che vanno a esaltare la bellezza di Cèline e della madre, ma anche quelli che la difendono dai giudizi. Al momento Sophie non ha risposto a nessuna delle osservazioni.