Sophie Codegoni commenta l'aspetto fisico della figlia (ancora nel pancione): "Che stacco di coscia"

I social, si sa, si basano e si nutrono di apparenza. E chi vive in e di questo mondo virtuale, dopotutto, non può che avere l'occhio tarato su questa prospettiva che sembra essere l'unica possibile in un universo dove ogni cosa viene fatta per mettersi in mostra e far parlare di sé.

Quest'occhio non poteva che averlo anche Sophie Codegoni, l'influencer che, a soli 21anni, è già veterana della tv dopo un trono a Uomini e Donne e una partecipazione al Grande Fratello Vip che l'ha resa popolare e le ha regalato un fidanzato ma anche un pancione. Sophie, infatti, attualmente è incinta al sesto mese e aspetta una bambina, Céline, che nascerà intorno ad aprile e che è già protagonista dei social tra stories gravidanza-riferite ed ecografie messe in mostra per il grande pubblico.

Sophie, infatti, ha deciso di vivere la sua gravidanza sotto le telecamere del suo smatphone e, ogni giorno, aggiorna i suoi fan e quelli della sua coppia, i cosiddetti Basciagoni, su come sta vivendo questo delicato e importantissimo momento di vita.

Tra rivelazioni, paure, abiti premaman e gag insieme al suo fidanzato e presto marito Alessandro Basciano, la Codegoni, appena più che 20enne, ha pubblicato oggi le immagini dell'ultima ecografia fatta della piccola Céline e ha fatto dei commenti sull'aspetto fisico della bambina, ancora nel pancione. "Ma vogliamo parlare del suo stacco di coscia?" ha, infatti, detto Sophie notando che la bimba ha le gambe lunghe e ha mostrato al pubblico diverse immagini scattate dalla ginecologa durante l'ecografia dove si vede la bambina a bocca aperta e intenta a fare il numero due con la mano. Foto di una bimba non ancora nata ma già sui telefoni di tutti, foto intime di una vita che sta per nascere e che sono servite all'influencer per creare nuovi e accattivanti contenuti per il suo profilo social. E mancano ancora tre mesi al parto. Siamo sicuri ne vedremo ancora delle belle.