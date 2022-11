Sophie Codegoni svela quando partorirà e mostra il pancino per la prima volta: "Felicità"

Sophie Codegoni, a soli 21, anni sta già per diventare mamma. L'ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffina ha annunciato di essere in attesa del primo figlio con il compagno Alessandro Basciano, 33enne, conosciuto proprio dentro la casa del Grande Fratello Vip durante la scorsa edizione del reality. Un amore nato in tv, e con 12 anni di differenza d'età, che sembrava doversi affievolire una volta spenti i riflettori ma che ha resistito, nonostante le critiche di molti haters, per ben un anno intero fino a suggellarsi prima con una (criticatissima) proposta di matrimonio avvenuta sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia e poi con l'annuncio di questa inaspettata gravidanza.

Ed è così che Sophie, da giovane volto tv si sta per trasformare in mamma di un bebè che nascerà ad aprile. L'ex tronista, infatti, ha dichiarato di essere alla sedicesima settimana di gravidanza e non vede l'ora di stringere tra le braccia il frutto del suo amore con Alessandro Basciano, già papà di un bambino di sei anni, Nicolò.

Oggi, Sophie, al settimo cielo per questa notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta, ha mostrato per la prima volta il suo pancino mostrandosi più radiosa che mai. In una storia su Instagram, la 21enne, si è ritratta con le mani sul ventre e ha commentato: "Il pancino della felicità".

Nonostante la giovane età sembra proprio che la Codegoni stia vivendo questo momento con grande entusiasmo e gioia e non vede l'ora di poter incontrare per la prima volta il bambino che la trasformerà da ragazza a mamma ad appena più di vent'anni.