Sophie Codegoni è incinta

"E voi credete nel destino? 17-12-21 la prima volta che il mio sguardo si incrociò con il tuo, da lì capii che con te avrei potuto condividere la mia vita". Comincia così il post con cui Sophie Codegoni annuncia di essere incinta del primo figlio, frutto dell'amore per l'ex tronista Alessandro Basciano. I due, che fanno coppia da un anno, si sono conosciuti l'anno scorso nella Casa del Grande Fratello Vip. A settembre la proposta di nozze sul red carpet di Venezia, con lui che si è inginocchiato di fronte a lei nel bel mezzo del tappeto rosso, sotto una pioggia di flash.

"Mille avversità, mille ostacoli... sembrava che tutto fosse contro di noi, ma noi nonostante ciò credevamo nell’amore, quell’amore che ci ha portato a pensare nello stesso modo, a condividere tutto e a viaggiare sempre uniti nella stessa direzione", prosegue ancora Sophie. "Quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare. E adesso, che dire, la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare?? Ti amiamo puntino ( sì ci piace chiamarti così?)".

A corredo delle parole d'amore, un video che mostra i (quasi) genitori alle prese con i teneri momenti dell'inizio di una gravidanza, ecografia compresa. In sottofondo il brano di Alec Chambers "Someone You Loved".

Se per Sophie, 22 anni, si tratta del primo figlio, per Alessandro, 33, è la seconda volta da papà: nel 2016 è nato Nicolò, il figlio avuto da una precedente relazione con l'ex fidanzata Clementina Deriu. Classe 1989, genovese, Alessandro Basciano è un modello e volto televisivo noto per la partecipazione a Uomini e Donne, Temptation Island e il Grande Fratello Vip. Tre trasmissioni a cui ha partecipato la stessa Sophie, che ha cominciato in tv proprio debuttando da tronista a Uomini e Donne. La Casa del Grande Fratello Vip è stata poi galeotta per i due.