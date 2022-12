Sophie Codegoni sul diventare mamma: "Non metterò da parte la carriera"

Sophie Codegoni su Instagram ha aperto una chat per parlare con i suoi follower. In molti le hanno risposto facendole domande sulla gravidanza. Da quando infatti lei e Alessandro Basciano hanno comunicato la lieta notizia l'attenzione dei loro fan si è concentrata intorno alla nascita della loro bambina (il sesso della piccola è stato svelato con gender reveal party in tv: la coppia è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo).

La prima domanda alla quale Sophie ha risposto è sul come stia andando la gravidanza, per lei al momento nessun problema. "Devo dire che puntina - così Sophie e Alessandro chiamano la bambina - è stata davvero un angelo. In 5 mesi mai avuto una nausea o malessere fisico. I primi 3 mesi però ero sempre super nervosa, permalosa e molto gelosa. E poi avevo sempre tanta fame, mangiavo anche quando ero sazia, non riuscivo a smettere. Invece ora sto iniziando a soffrire tanto la macchina e un po' di dolorini fastidiosi zona vescica (secondo me sta puntando i piedini)".

Sophie al momento non sente alcun movimento della bambina e racconta che ha scaricato una app che quotidianamente le manda dei messaggini e che qualche giorno fa le aveva annunciato che avrebbe potuto iniziare a sentire qualcosa, ma così non è stato. Parlando con il ginecologo però è stata rassicurata che è tutto nella norma.

Un'utente riferisce poi a Sophie quanto la stimi per la decisione di mettere su famiglia: "Siete solo da ammirare perché alla carriera avete preferito la famiglia e l'amore". A questa affermazione però Sophie ha da fare una replica perché lei e Alessandro sì, tengono sia alla famiglia che all'amore, ma non hanno deciso di mettere da parte la carriera, anzi.

"Non credo che lavoro e famiglia si escludano - spiega l'influencer in una storia Instagram -. Non ho mai visto il fatto di diventare mamma come un limite per realizzare i miei obiettivi o un blocco per il mio lavoro, infatti mi sto impegnando tanto in questo periodo. E in questi mesi mi dedicherò, visto che sarò anche più stanca, ad altri progetti visto che ho finito di registrare. Poi prenderò lezioni di recitazione e mi preparerò per settembre. Ci saranno tanti sacrifici, avremo uno stile di vita diverso ma non ho mai valutato la possibilità di stoppare o rallentare la mia carriera".