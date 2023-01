Sophie Codegoni vola alle Maldive, gli haters: "Ci sta una vacanza dopo tutto questo non fare un caz*o"

Sembra proprio non sia andata giù ai tanti haters di Sophie Codegoni il fatto che sia volata alle Maldive per una vacanza extra lusso insieme al suo fidanzato Alessandro Basciano. La 21enne, incinta di sei mesi, ha preso un volo per vivere il periodo più freddo dell'anno al mare, sotto il sole e in totale relax dormendo in un hotel super lusso che si affaccia direttamente sul mare. Colazioni a bordo piscina, snorkeling, altalene sulla spiaggia, cenette romantiche, è così che la futura mamma di Céline si sta vivendo questo momento di pura gioia prima della nascita di sua figlia. Scelta, però, che non è piaciuta ai tanti haters della Codegoni, diventata famosa dopo un trono a Uomini e Donne e la partecipazione al Gf Vip lo scorso anno.

In tanti, infatti, sotto i post da fashion travel blogger pubblicati sul profilo Instagram dell'Influencer, hanno colto la palla al balzo per lanciarle qualche frecciatina. Sotto gli scatti da sogno della Codegoni, infatti, ci sono stati alcuni commenti pungenti tra cui uno che è spiccato sugli altri e che sembra esprimere l'opinione comune che si ha nei confronti di questa ragazza, ormai, prezzemolina dei social.

"Ci sta una vacanza dopo tutto questo non fare un caz*o", scrive, infatti, un hater che punge l'influencer accusandola di vivere sfruttando una popolarità cercata sui social senza fare un bel niente.

Non è la prima volta che Sophie finisce nel mirino degli attacchi sui social. Durante le festività di Natale, infatti, la Codegoni era stata attaccata per le decorazioni natalizie eccessivamente lussuose di casa per cui in tanti si erano chiesti: "Ma con quali soldi?" e questa domanda sembra riproporsi anche ora che Sophie e Alessandro sono alle Maldive.