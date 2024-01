Sophie Codegoni: "Non sto sempre con mia figlia, essere mamma non vuol dire annullarsi"

"Essere mamma non vuol dire annullarsi ed essere solo ed esclusivamente mamme". Sono le parole di Sophie Codegoni, mamma 23enne di una bimba avuta otto mesi fa con il suo ex fidanzato Alessandro Basciano. Sophie è una mamma giovanissima che ha scelto di avere una figlia a vent'anni e sembra avere le idee molto chiare su come vada vissuta la maternità.

Sophie, infatti, in un momento di relax a casa con la sua piccola Celine, ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan e sfogarsi sul tema maternità, un tema molto discusso e che spesso diventa motivo di polemica, soprattutto nei suoi confronti. Tutto è nato quando una fan ha chiesto a Sophie se porta sempre la sua bimba con sé quando esce e l'influencer ha risposto senza mezzi termini: "No".

"Ci sono un sacco di volte in cui non la porto con me - ha ammesso Sophie per poi spiegare cosa significa, per lei, essere mamma -. A me fa ridere quando vedo un sacco di commenti quando Celine non è con me una sera di persone che mi dicono: "Vergognati, che mamma sei?". Attenzione non è che quando si diventa mamme si è solo mamme e ci si annulla completamente. Secondo me è giusto prendersi i propri spazi, le proprie serate libere, dei momenti di svago dove non hai responsabilità, dove stai tranquilla. Io Celine potrei portarla ovunque ma spesso non la porto con me. Non bisogna annullarsi. I figli sono un valore aggiunto".

Una descrizione, quella di Sophie, molto chiara di cos'è per lei la maternità e cioè essere ancora la Sophie prima del parto, una ragazza di 23 anni che vuole divertirsi, continuare a fare la modella, l'influencer, la figlia, la fidanzata e a essere personaggio pubblico prima di tutto e poi, oltre a questo, essere anche mamma di una splendida bambina.

Codegoni ha partorito solo otto mesi fa ma sembra che lo stress del crescere una bambina piccola e di farlo senza il suo ex Alessandro Basciano, da cui si è lasciata di recente, non le pesi più di tanto. Qualcuno dirà che ha tanti aiuti, come tutti i vip, qualcun altro che essendo così giovane non ha ancora la testa sulle spalle per prendersi le sue responsabilità di mamma ma ognuno vive la maternità a modo suo, secondo i propri principi e sembra proprio che Sophie Codegoni abbia intenzione di continuare a essere, in primis, donna e poi, anche mamma.

Voi come la pensate?