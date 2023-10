Sophie Codegoni a Il Mercante in fiera punta su Le corna: "Raccontano di me"

Sophie Codegoni, ospite vip de "Il Mercante in Fiera", trasmissione Rai condotta da Pino Insegno, e quell'allusione alla sfera personale che non è passata inosservata. L'ex tronista nella puntata andata in onda mercoledì 18 ottobre ha infatti "puntato" sulla carta de Le corna, scatenando l'ironia dei social.

Alla domanda del conduttore: “Qual è la carta che ti racconta di più Sophie?“ lei ha risposto: "Io sono super scaramantica e quindi ti dico le corna! Ho anche il peperoncino tatuato sul braccio. Quindi queste qui sono fondamentali e me le terrò qui fino alla fine“. La carta de Le corna non le ha però portato fortuna (un po' come nella vita).

Nonostante il momento la giovane si è mostrata sorridente e spiritosa, se l'abbia fatto solo per favore di telecamera lo sa solo lei certo è che i fans hanno applaudito la sua partecipazione.