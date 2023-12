Sophie Codegoni: primo Natale da mamma, ma un dettaglio fa scoppiare la polemica

È stato un anno complicato per Sophie Codegoni. Ad ottobre l'ex tronista di Uomini e Donne ha detto addio al compagno Alessandro Basciano, da cui aveva avuto la figlia Celine Blue appena cinque mesi prima. Un addio turbolento, con i due che si erano lanciati accuse reciproche molto pesanti. Ma per lei, che negli ultimi anni si è reinventata influencer, non c'è pace neanche a Natale.

Proprio nel pomeriggio di ieri infatti Sophie ha condiviso alcuni video che raccontavano il primo Natale insieme alla sua bimba, tra i giochi da scartare, gli abbracci e i baci. Una giornata trascorsa all'insegna della serenità, come raccontano gli occhioni felici della bimba. Peccato che qualcuno tra i commenti decida di rovinare la festa. Tra i follower infatti, in molti accusano la 23enne di aver tenuto la bambina lontana dal papà in un giorno importante come quello di Natale, dal momento che Alessandro non compare in alcuna foto. Non è chiaro però se la decisione sia stata davvero di Celine, oppure se più semplicemente Basciano fosse impegnato altrove per ragioni professionali: ieri sera infatti il 34enne si immortalava in una discoteca di Brescia alle prese con la sua professione di dj. Sarà Sophie, se lo riterrà opportuno, a spiegare eventualmente come sono andate le cose.