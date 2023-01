Sophie Codegoni in ospedale: "La bambina sta bene, io devo fare altri esami"

Fan in allarme per Sophie Codegoni, che negli ultimi giorni era stata assente dai social. L'ex gieffina è tornata a farsi vedere ieri su Instagram, facendo delle storie dall'ospedale, dove è ricoverata: "Eccomi, non sono sparita - tranquillizza tutti nel video - Vi stavo leggendo, ma ieri non sono stata benissimo. Vi ho risparmiato queste ultime ore di visite, controlli, esami vari. Adesso sono in ospedale, devo stare qui un paio di giorni perché devo fare ancora alcuni controlli".

Sophie, incinta di sei mesi, ha dei problemi al rene e oltre ad aggiornare i follower sulle sue condizioni, assicura innanzitutto che la bambina sta bene:" Non vi preoccupate, la mia bambina sta benissimo. Abbiamo già fatto ecografie e tutto, lei sta lì bella e serena, sta bene. Semplicemente il mio rene mi sta facendo disperare. Già qualche settimana fa ero venuta in ospedale perché avevo questo fastidio - racconta dalla sua stanza - una fitta perenne al fianco destro. Giorno dopo giorno mi faceva sempre più male, ieri erano due notti che non riuscivo a dormire. Un male terrificante".

I medici stanno facendo tutti gli esami del caso prima di fare una diagnosi. Sophie racconta tutto: "Ho fatto un'ecografia al rene, è parecchio infiammato e dilatato. Adesso stiamo cercando di capire se sono calcoli renali, ma mi auguro di no e sarebbe molto raro, è l'ultima ipotesi. La rottura è che non puoi fare nulla in gravidanza coi calcoli, quindi speriamo di no. Probabilmente sono coliche renali, anche se sono molto dolorose e fastidiose si possono curare in una decina di giorni. Oppure potrebbe essere una semplice infiammazione dovuta alla posizione di Celine. Non lo so, adesso sono qui e aspetto". Con lei il compagno Alessandro Basciano, che ha trascorso la notte lì in stanza, nel letto accanto. Sophie era stata ricoverata anche all'inizio di gennaio. In quei giorni si era mostrata sui social con una flebo, ma non aveva specificato cosa le era accaduto.

Sophie Codegoni sul diventare mamma: "Non metterò da parte la carriera"