Sophie Codegoni parla per la prima volta del parto: "Ero terrorrizzata, ma Ale era vicino a me"

Dopo circa sette giorni dal parto Sophie Codegoni ha parlato del parto e della nascita di Cèline Blue. Ha risposto ad alcune domande che le sono state poste nel noto 'box domande' di Instagram e tra le molte arrivate ne ha scelte solo alcune: una di queste riguardava proprio il parto e come fosse andato.

"Io sono una fifona di prima categoria, sono arrivata all'ospedale terrorizzata - ha spiegato Sophie -, anche perché ho sentito di tutto. In molte mi hanno detto che per loro è stato un dolore tremendo, un'esperienza dolorosissima. Invece devo dire probabilmente sono stata fortunata anche perché ho avuto dei medici bravissimi che mi hanno seguita, davvero bravissimi.

"Per me è stata un'esperienza bellissima, non ho avuto quel dolore che tutte mi hanno detto, ho avuto un dolore minimo paragonabile al dolore delle mestruazioni, niente di più e niente di meno - Codegoni ha avuto un parto tranquillo e non molto doloroso -. In totale è durato quattro ore e mezzo, quando sono andata in sala travaglio ero già di tre centimetri e mezzo, ma non me ne ero accorta, non sentivo proprio le contrazioni, l'unico momento in cui ho avuto un po' di dolore è stato proprio alla fine del travaglio, a nove dieci centimetri, e allora sì ho pensato che avevano ragione, ho avuto proprio delle fitte forti quindi mi hanno fatto un pizzico di epidurale e anche quello mi ha aiutata". Sophie poi parla del momento in cui è nata Céline: "Poi ho iniziato con le spinte e quel momento è durato veramente poco, poi era notte e quindi l'ambiente era super tranquillo e c'era Ale lì insieme a me e poi c'era Celine che mi ha aiutata tanto, quando io non riuscivo a spingere c'era lei che spingeva per me, è stato proprio un bel parto".

Un'altra domanda riguarda il dormire della bambina: "Questa cosa mi fa troppo ridere Cèline dorme, o comunque è tranquilla tutto il giorno, poi dall'1:30 fino alle 5:00 di mattina piange, si lamenta, si muove, sembra che lo faccia di proposito poi alle 5:30 si calma e così mi permette di riposarmi e fare le mie cose durante il giorno". Poi a Sophie chiedono se la bambina abbia perso o meno il cordone e l'influencer svela che sì, l'ha perso a casa "ieri sera, mi ha fatto molta impressione, mi è rimasto in mano, però sì quello fa impressione, è caduto dopo 7 giorni".