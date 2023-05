Sophie Codegoni è in ospedale: tutto pronto per il parto

Manca pochissimo alla nascita della prima figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Secondo l'account Instagram The Pipol Gossip sarebbe questione di poche ore: "Sophie Codegoni è entrata in ospedale e a breve darà alla luce la piccola Celine" si legge a corredo della foto che mostra la coppia e aggiunge che il futuro papà è in attesa, con tutti i familiari e parenti, di assistere all'evento più importante della sua vita.

Al momento dai rispettivi profili social non si fa alcun riferimento all'imminente nascita, ma qualche settimana fa era stata proprio l'influencer ed ex gieffina a condividere con i follower la data prevista per il parto, ovvero il 15 maggio. Pertanto se dovesse essere confermata l'indiscrezione che parla di un ricovero in ospedale, la piccoa Celine potrebe nascere con qualche giorno di anticipo.

La storia d'amore di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono conosciuti nella sesta edizione del Grande Fratello Vip del 2021/2022. Modello e influencer di 33 anni, Alessandro è diventato famoso come corteggiatore di Uomini e Donne, prima, e come tentatore di Temptation Island, poi. Lei, 21 anni, è stata tronista di Uomini e Donne.

Fuori dal reality di Canale 5 il loro amore è diventato sempre più forte fino alla fatidica proposta di nozze arrivata sul red carpet del Festival di Venezia. Oggi stanno per realizzare il sogno più bello. "Il mio desiderio più grande è diventare mamma, e sogno Ale come papà dei miei figli", aveva detto Sophie Codegoni a Verissimo. Un sogno che tra qualche ora sarà realtà da stringere tra le braccia.