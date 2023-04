Sophie Codegoni svela la data del parto e si lamenta del pancione: "È gigante, mi è esploso in 3 giorni"

Manca sempre meno al parto di Sophie Codegoni, l'ex gieffina che, a soli 21 anni, ha scelto di diventare mamma. Bellissima, spigliatissima e, ultimamente, super incinta, Sophie condivide sul suo profilo Instagram ogni tappa della sua gravidanza che, ormai, è quasi giunta al termine. L'ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffina, infatti, è pronta a trasformarsi in una giovanissima mamma e, proprio oggi, ha svelato ai suoi fan il giorno esatto del parto mostrando anche le dimensioni di un pancione che, ormai, sembra essere cresciuto a dismisura.

La fidanzata di Alessandro Basciano, infatti, con un video su Instagram fatto per far vedere quanto il pancione le sia letteralmente "esploso", ha anche annunciato quando è prevista la nascita della piccola Céline, la primogenita di una neo-famiglia nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip e diventata, poi, inseparabile.

Secondo quanto scritto dalla stessa Sophie, il parto è previsto tra esattamente 24 giorni, cioè il 15 maggio 2023. Manca, quindi, meno di un mese a questo importantissimo momento che cambierà per sempre la vita di una ragazza con il sogno di diventare un personaggio del mondo dello spettacolo. Meno di un mese alla nascita di una bimba che arriva nella vita di Sophie e Alessandro dopo pochissimo dalla nascita della loro relazione e dopo una proposta di matrimonio che, però, dovrà aspettare ancora un po' prima di diventare realtà.

Un anno di cambiamenti ma anche di bellissime notizie per questa giovane coppia che non vede l'ora di conoscere il frutto del loro amore. Ma se l'attesa per il parto è tanta c'è qualcosa che inizia a "pesare" un po' a Sophie ed è proprio il pancione che, a detta sua, sembra essere "esploso in tre giorni". "É gigante" si lamenta Sophie mentre si riprende la pancia, da tutti e due i lati, per mostrare la differenza ai suoi fan ma quel pancione, ben presto, scomparirà per lasciare spazio a un piccolo esserino di nome Céline e, da quel momento in poi, quella pancia enorme lascerà spazio solo a tanto amore e a un nuovo ruolo da interpretare, quello di mamma.